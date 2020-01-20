شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يجني أرباحه – تحليل صباحي – 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت الشمالية (3004) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 12.70، هذا المستوى الذي كنا قد أشرنا إليه بتقاريرنا السابقة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول تصريف تشبعه الشرائي بها، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 12.70، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.26 ومستوى المقاومة 13.00.