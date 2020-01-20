شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ميفك ريت (4346) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك وسط تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.25% بما يعادل 0.02 نقطة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7.80، ليستهدف مستوى المقاومة 8.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.80 ومستوى المقاومة 8.20.