شكرا لقرائتكم خبر عن هرفي للأغذية يستفيد من الدعم الإيجابي – تحليل صباحي – 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم هرفي للأغذية (6002) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 0.96% بما يعادل 0.50 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 51.90، ليستهدف مستوى المقاومة 55.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.90 ومستوى المقاومة 54.00.