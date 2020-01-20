شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الإعلام يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد مؤشر قطاع الإعلام (TMDI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 9938.63، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 13751.77 إلى 7581.64)، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9938.63، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند مستوى 10666.7 الذي يمثل نسبة 50% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9500.00 ومستوى المقاومة 10205.30.