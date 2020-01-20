أسمنت ينبع يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 20-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أسمنت ينبع (3060) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط محاولاته اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع، بهدف مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 40.20، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة 40.20، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 42.71.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 38.00 ومستوى المقاومة 40.95.
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