أسمنت تبوك يجني أرباحه – تحليل صباحي – 20-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم أسمنت تبوك (3090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.94% بما يعادل -0.32 نقطة، وليحاول السهم أيضاً بهذا التراجع اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط، بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وسط الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 16.82 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.80 ومستوى المقاومة 16.82.

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