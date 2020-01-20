شكرا لقرائتكم خبر عن الأبحاث والتسويق بمنطقة مقاومة فارقة بين الاتجاهين – تحليل صباحي – 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الأبحاث والتسويق (4210) في آخر جلساته، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.75% بما يعادل 0.60 نقطة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 81.5، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 115.00 إلى 60.80).

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 81.5، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 87.9 الذي يمثل نسبة 50% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 77.10 ومستوى المقاومة 85.00.