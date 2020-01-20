شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم وفرة (2100) في آخر جلساته، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة 14.97، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 18.16 إلى 9.81)، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 14.97، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 16.37 الذي يمثل نسبة 78.6% منها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.26 ومستوى المقاومة 15.50.
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