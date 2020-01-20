الحكير يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 20-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الحكير (4240) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع باختراق مستوى المقاومة المهم 27.10، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم أرباحاً قوية في آخر جلساته بلغت نسبتها 6.45% بما يعادل 1.75 نقطة.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 27.10، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 30.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.00 ومستوى المقاومة 30.00.
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