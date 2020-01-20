شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة صافولا يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مجموعة صافولا (2050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 35.00، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى البعيد (من 44.90 إلى 25.10)، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.65% بما يعادل -0.60 نقطة.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 35.00، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 37.34 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.00 ومستوى المقاومة 37.34.