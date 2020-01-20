شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، كافة الفرص الاستثمارية المتاحة فى العديد من القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية بالمدينة على أعضاء جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، والتي بلغت نحو 32 مليار جنيه، موزعة بين عدة قطاعات صناعية وتجارية وخدمية بالمدينة.

وتظهر الخريطة الاستثمارية للفرص المتاحة التي عرضها رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، مشروع عمراني متكامل بمساحة 150 فدان، متوقع أن تصل حصيلته إلى مليار و184 مليون جنيه، ثم شريط خدمات بمشروع سكن مصر "خدمي-إداري-تجاري" على مساحة 37 فدان وجاري بيع بعض القطع، ومتوقع أن تصل حصيلته إلى 380 مليون جنيه، بالإضافة إلى الخدمات المركزية للإسكان الاجتماعي منطقة 800 فدان، موزعة بين "خدمي- اداري- تجاري"، على مساحة 50 فدان وجاري بيع بعض القطع، ومن المتوقع أن تصل حصيلته إلى 450 مليون جنيه.

وتتضمن الفرص الاستثمارية أيضا أراضي الإسكان المتميز شمال المطار، وهي مشروع "سكني-خدمي"، على مساحة 321 فدان، وجاري طرح 50 قطعة والحصيلة المتوقعة تصل إلى 9 مليار و676 مليون جنيه، إلى جانب أراضي المنطقة الصناعية "مرحلة أولى" نشاط صناعي على مساحة 1600 فدان، بحصيلة متوقعة 5 مليار جنيه، وتم عرض 260 قطعة على موقع وزارة الاستثمار، وعدد 2 جامعة تعليمية على مساحة 90 فدان، وحصيلة متوقعة مليار و808 مليون جنيه، والمرحلة الأولي من المنطقة اللوجستية على مساحة 382.6 فدان بحصيلة متوقعة تصل إلى مليار و984 مليون جنيه.

وتشمل الفرص الاستثمارية أيضا، مدينة رياضية على مساحة 743.4 فدان بحصيلة متوقعة تصل إلى 3 مليار و122 مليون جنيه، وعدد 2 كمبوند سكني على مساحة 311.1 فدان وحصيلة متوقعة تصل إلى مليار و306 مليون جنيه، إلى جانب أنشطة تجارية شارع مصر بمساحة 0.5 فدان بحصيلة 0.5 مليون سنويا.