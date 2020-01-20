شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تقدمه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث انهى تداولات امس الاحد عند مستوى 7140 نقطة، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، وهو ما يجعل الصورة الكلية إيجابية، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة التالي عند 7500 نقطة، شرط عدم اختراق المؤشر لمستوى 7000 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 7,101 وبين مستوى المقاومة هو 7,198 نقطة

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