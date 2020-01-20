شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 10712 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي المقدم من خلال المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يمدد المؤشر مكاسبه للوصول لمستويات اعلى قد تصل الى 10800نقطة وفي حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 11100 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,669 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,729 نقطة

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