شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجى (GFH) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد عند ادنى مستوى خلال الجلسة وهو 67.50 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 69.50 فلس، في ظل استمرار تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 64 فلس مرة أخرى، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 70 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 67.1 بينما مستوى المقاومة هو 68.2 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط