شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الصلبوخ التجارية (SALBOOKH) ينزلق لاسفل -تحليل صباحي- 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم لاسفل في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 47 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 44 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 49 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 46.0 بينما مستوى المقاومة هو 48.0 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط