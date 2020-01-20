شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ايفا للفنادق و المنتجعات (IFAHR) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ليغلق امس الاحد عند مستوى 52.30 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلستي الأربعاء والخميس الماضيين، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما نتوقع معه انخفاضا وشيكا لمستوى الدعم 42 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 58 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 50.6 بينما مستوى المقاومة هو 55.4 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط