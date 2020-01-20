شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بيت الطاقة القابضة (ENERGYH) يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاحد عند مستوى 23 فلس، والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يشكل مقاومة دفعت السهم لاسفل ليغلق منخفضا عند مستوى 21 فلس، ونتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 17 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 24 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 20.3 بينما مستوى المقاومة هو 22.4 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط