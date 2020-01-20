شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صكوك القابضة (SOKOUK) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاحد مرتفعا عند مستوى 34.80 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 34 فلس، ويلامس السهم حاليا الحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 32 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 36 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 33.7 بينما مستوى المقاومة هو 34.5 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط