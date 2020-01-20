شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العربية العقارية (ARABREC) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مد السهم مكاسبه لينهي تداولات امس الاحد عند مستوى 30.50 فلس، لينجح بذلك في تجاوز القناة الهابطة قصيرة الأجل، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 32 فلس كمستوى اول ثم 35 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 28.50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 30 بينما مستوى المقاومة هو 31.3 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد