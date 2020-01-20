شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يرتفع لهدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم كما توقعنا لهدفه السعري الأول عند مستوى 280 فلس، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، كما تمكن السهم من الاغلاق اعلى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 293 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون بتجاوز السهم لمستوى 280 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 276 بينما مستوى المقاومة هو 282 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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