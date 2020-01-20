شركة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية (CABLE) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 20-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 506 فلس، وهو اعلى مستوى يحققه السهم في شهر ونصف، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، ويواجه السهم حاليا مستوى المقاومة 510 فلس، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 550 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 495 بينما مستوى المقاومة هو 515 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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