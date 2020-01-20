شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) يقلص مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 4.09 ريال، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما كون السهم نموذج"Dark Cloud " وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 4.0 ريال كمستوى اول ثم 3.90 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.15 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.06 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.12 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: هابط