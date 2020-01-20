شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج التجاري (KCBK) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 20-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي منخفضا عند مستوى 1.38 ريال، بعدما واجه مقاومة قوية عند مستوى 1.42 ريال لم يستطع ان يتجاوزها خلال الأسبوع الماضي، كما يتداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.32 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.42 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.36 وبين مستوى المقاومة هو 1.39 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: هابط