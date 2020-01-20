شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز المعلومات الوطني يزور مطار الملك فهد الدولي والان نبدء بالتفاصيل
وقد تضمنت الزيارة جولة في صالتي المغادرة الدولية والقدوم الدولي بالمطار، اطلع معاليه من خلالها على سير عمل الخدمات المقدّمة من قِبَل المركز لمطار الملك فهد الدولي.
وأشاد معالي الدكتور عصام الوقيت بالأداء المتميّز الذي يحظى به المطار في تطوير إجراءات السفر الدولية، مقدمًا شكره إلى كل من شركة مطارات الدمام، والإدارة العامة للجوازات، على جهودهم المبذولة للوصول إلى هذا المستوى المتقدم.
وأضاف معاليه: إن مركز المعلومات الوطني يمضي قُدمًا لتوفير كافة الحلول التقنية والدعم الفني للمساهمة في تسهيل إجراءات السفر الدولي بالمطارات السعودية، وذلك تماشيًا مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 والتي تهدف للارتقاء بقطاع الطيران في المملكة.
من جهته قدّم رئيس مجلس المديرين لشركة مطارات الدمام «داكو» م. عبدالله بن محمد الزامل، شكره لمعالي مدير مركز المعلومات الوطني على اهتمامه الكبير ودعمه المستمر لمطار الملك فهد الدولي، ويأتي ذلك ضمن التعاون المتميّز بين جميع القطاعات في المطار للعمل ضمن منظومة متكاملة، وتوحيد الجهود من أجل تقديم أفضل خدمة المسافرين، مؤكدًا على الدور الهام الذي يلعبه المركز من خلال الخدمات التقنية والمنصات الرقمية في المطار.
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