شكرا لقرائتكم خبر عن 160 مبادرة على طاولة منتدى دافوس.. غدا والان نبدء بالتفاصيل

ينطلق غدا بمدينة دافوس السويسرية المنتدى الاقتصادي العالمي ويستمر حتى 24 من الشهر الحالي، تحت عنوان «من أجل عالم متماسك ومستدام»، فيما يركز المنتدى هذا العام على قضايا التعاون بين القطاعين الخاص والعام عبر ستة مجالات أساسية، هي البيئة والاقتصاد والمجتمع والصناعة والتكنولوجيا والجغرافيا السياسية، إذ يعرض نحو 160 مبادرة فردية، كل منها قادر على تحقيق تحول في حياة الناس وحل المشكلات، إضافة إلى إشراك أصحاب المصلحة ورأس المال في معالجة التحديات التي يواجهها العالم اليوم، كالانقسامات الاجتماعية والاستقطاب السياسي وأزمة المناخ.

وقال مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسير كلاوس شواب: إن بيان 2020م يدعو قطاع الأعمال إلى تبني سياسات لا تهدف فقط لزيادة الأرباح، ولكن أيضا استخدام قدراته وموارده بالتعاون مع الحكومات والمجتمع المدني لمعالجة القضايا الرئيسة لهذا العقد، والإسهام بنشاط لجعل العالم أكثر تماسكا واستدامة. ويشارك في المنتدى 3 آلاف شخصية من قطاع المال والأعمال والقيادات السياسية والأكاديمية في المجالات كافة.

ويجتمع بعض كبار رجال الأعمال والسياسيين في العالم، فضلا عن عدد من المشاهير في منتجع دافوس بسويسرا، لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي انطلق في عام 1971، ويهدف إلى تحسين وضع العالم، وينتهز الكثير من الحاضرين الفرصة لعقد اجتماعات خاصة تتناول قضايا مثل الاستثمار في بلدانهم، ولإبرام صفقات تجارية.

يستقطب المنتدى الاقتصادي العالمي نحو 3000 شخص، ثلثهم تقريبا من قطاع الأعمال.