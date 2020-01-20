شكرا لقرائتكم خبر عن 160 مبادرة على طاولة منتدى دافوس.. غدا والان نبدء بالتفاصيل
وقال مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسير كلاوس شواب: إن بيان 2020م يدعو قطاع الأعمال إلى تبني سياسات لا تهدف فقط لزيادة الأرباح، ولكن أيضا استخدام قدراته وموارده بالتعاون مع الحكومات والمجتمع المدني لمعالجة القضايا الرئيسة لهذا العقد، والإسهام بنشاط لجعل العالم أكثر تماسكا واستدامة. ويشارك في المنتدى 3 آلاف شخصية من قطاع المال والأعمال والقيادات السياسية والأكاديمية في المجالات كافة.
ويجتمع بعض كبار رجال الأعمال والسياسيين في العالم، فضلا عن عدد من المشاهير في منتجع دافوس بسويسرا، لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي انطلق في عام 1971، ويهدف إلى تحسين وضع العالم، وينتهز الكثير من الحاضرين الفرصة لعقد اجتماعات خاصة تتناول قضايا مثل الاستثمار في بلدانهم، ولإبرام صفقات تجارية.
يستقطب المنتدى الاقتصادي العالمي نحو 3000 شخص، ثلثهم تقريبا من قطاع الأعمال.
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