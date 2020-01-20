شكرا لقرائتكم خبر عن أطياف مول يفتتح فوكس سينما والان نبدء بالتفاصيل

دشن أطياف مول بالتعاون مع سينما ماجد الفطيم، قاعات سينما بمواصفات عالمية بعدد 11 شاشة عرض وبسعة 650 مقعدا. ويعتبر هذا الفرع هو الثامن لسينما فوكس في المملكة العربية السعودية حيث تم افتتاحها من قبل محمد الهاشمي، مدير مجموعة ماجد الفطيم في المملكة، بحضور شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو في السعودية، والدكتور محمد الرويشد الرئيس التنفيذي لشركة حوار الربيع.

وتتضمن خدمة السينما الجديدة عدد 11 قاعة سينما منها 7 شاشات قياسية و2 لكبار الشخصيات، وقاعتان لأفلام الأطفال.

وكجزء من توفير المأكولات والمشروبات مثل الفشار والمأكولات الخفيفة والمشروبات، أوجدت فوكس سينما في أطياف مول جناح نوتيلا، وكيتشن 35، ومخبزا خاصا لتوفير المخبوزات الطازجة والفطائر والعصائر الطازجة في مكان ترفيه واحد.

حول هذا الحدث علق شهيم محمد، المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية، قائلا: «نحن فخورون بتدشين منطقة ترفيه أخرى لزوارنا ممن يفضلون أطياف مول كوجهة لمتطلبات الحياة العصرية، نحن ممتنون لشركائنا مجموعة ماجد الفطيم؛ لجعلهم هذا المشروع الابتكاري ممكنا لتوفير أفضل تجربة للمستهلك».

ويعتبر أطياف مول مكانا مناسبا للتسوق، وتناول الطعام، والراحة، بالتزامن مع توفير العديد من الماركات العالمية، وهو يدار من قبل لولو العالمية، وفريق تطوير العقار في مجموعة لولو.