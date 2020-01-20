شكرا لقرائتكم خبر عن 7 محاور اقتصادية في المؤتمر الاستهلالي لـ«مجموعة الفكر» والان نبدء بالتفاصيل
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن تعددية الأطراف هي الطريق للوصول لعالم مزدهر، مشيرا إلى أن استضافة المملكة لقمة العشرين من المبشرات في تعزيز التعددية والتصدّي للتحديات العالمية التي لا يمكن أن يتم التصدي لها من خلال العمل المنفرد.
ولفت سموه أن على مجموعة العشرين أن تحدد معايير تحظى بقبول واسع النطاق، وأن تقدم توصيات لقادة المجموعة حول مدى الالتزام بالتعهدات المختلفة.
بدوره، استعرض رئيس مجموعة الفكر «T20» في المملكة ونائب الرئيس للأبحاث في كابسارك الدكتور فهد التركي رؤية المجموعة وأهدافها في السعودية، مشيرا إلى أن المؤتمر سيسعى لوضع حلول لمحاور قمة العشرين.
واشتمل اليوم الأول للمؤتمر الاستهلالي على العديد من القضايا والتحديات الوشيكة ذات الأهمية العالمية، وناقش فيه المشاركون استخدام تعددية الأطراف كنهج فعال لحل المشكلات العالمية، والفرص التي توفرها تعددية الأطراف والتحديات التي قد تواجهها في المستقبل، ويشكل الهدف «مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع» الفلسفة الأساسية الكامنة وراء مختلف أهداف التنمية المستدامة التي استحدثها لأول مرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2012.
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