شكرا لقرائتكم خبر عن زيت المحرك «الموصى به» يقلل استهلاك الوقود 2 % والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مختصون في كفاءة أن تطبيق «تأكد» الذي طورته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة يسهم في التحقق من معلومات «بطاقة كفاءة الطاقة» للأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات، مشيرين إلى أن الفكرة الرئيسية للتطبيق تكمن في مساعدة المستهلك في التحقق من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات والإطارات والإنارة، إضافة إلى علامة الجودة.
وقالوا: يُمكن للمستهلك عند فتح البرنامج مسح بطاقة كفاءة الطاقة المراد التأكد منها باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع (QR) لمقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليا التي تنقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة «بلاغ تجاري»، في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق «تأكد»، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.
ويهدف التطبيق إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر زيت المحرك «الموصى به» يقلل استهلاك الوقود 2 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.