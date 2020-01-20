شكرا لقرائتكم خبر عن زيت المحرك «الموصى به» يقلل استهلاك الوقود 2 % والان نبدء بالتفاصيل

كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» أن استخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة، يُمكن أن يقلل من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2%، فيما أوصى بصيانة المركبة بشكل دوري؛ لأنه يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.

وأكد مختصون في كفاءة أن تطبيق «تأكد» الذي طورته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة يسهم في التحقق من معلومات «بطاقة كفاءة الطاقة» للأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات، مشيرين إلى أن الفكرة الرئيسية للتطبيق تكمن في مساعدة المستهلك في التحقق من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات والإطارات والإنارة، إضافة إلى علامة الجودة.

وقالوا: يُمكن للمستهلك عند فتح البرنامج مسح بطاقة كفاءة الطاقة المراد التأكد منها باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع (QR) لمقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليا التي تنقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة «بلاغ تجاري»، في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق «تأكد»، كما أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.

ويهدف التطبيق إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.