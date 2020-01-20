شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض إنتاج «أوبك» 6.3 % والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» تراجع إنتاج المنظمة بنسبة 6.3% وبمقدار مليوني برميل يومياً خلال عام 2019 مقارنة مع معدل الإنتاج في 2018. ويأتي تراجع إنتاج «أوبك» منسجماً مع القرارات التي اتخذتها المنظمة خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع كبار المنتجين والتي تم الاتفاق بموجبها على خفض الإنتاج للمحافظة على توازن السوق العالمي. وكان شهر ديسمبر 2019 قد شهد آخر قرارات المنظمة بخفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً.(وام)

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