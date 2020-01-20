«ساكسو بنك»:السلع الرئيسية تتجاهل «اتفاق المرحلة 1».. والمعادن استثناء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال التقرير الأسبوعي لساكسو بنك إن السلع الرئيسية لم تحظ بمكاسب هامة بعد توقيع المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، باستثناء المعادن، حيث أضافت الشكوك بشأن قدرة الصين على شراء الكميات المنصوص عليها من المنتجات الزراعية، بعض الضغوط السلبية على الحبوب؛ فيما هبط قطاع الطاقة من جرّاء وفرة العرض واستمرار تلاشي المخاطر الجيوسياسية.

وأضاف التقرير: فيما واصلت الأسهم العالمية ارتفاعها - وعلى رأسها القطاع التكنولوجي الأمريكي - برزت التحديات واضحةً أمام العديد من السلع خلال الأسبوعين الأولين من التداولات. ولم تكن الأمور سهلة بالنسبة لقطاعي الطاقة والزراعة، بالرغم من المكاسب التي حققتها المعادن الصناعية والثمينة في بداية يناير. وبعد القوة التي شهدها شهر ديسمبر، سجل مؤشر بلومبيرج للسلع - الذي يقيس أداء 22 سلعة رئيسية - خسائر للأسبوع الثاني على التوالي ليستقر حالياً على انخفاض بنسبة 1.6% حتى الآن في يناير.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في البنك: استجابت السوق للأحداث الكبرى التي وقعت خلال الأسبوعين الماضيين، غير أن القسم الأكبر من التركيز والاهتمام اتجه خلال الأسبوع الماضي نحو التوقيع على المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وجاءت الاستجابة الفاترة للسلع، التي تستفيد من الارتفاع المتوقع والدراماتيكي لمعدلات الشراء الصينية، انعكاساً لمدى قلق السوق إزاء قابلية هذه الاتفاقية للتطبيق. وسيعاني المورّدون الآخرون ليتمكّن الصينيون من شراء المزيد من النفط والغاز وفول الصويا وغيرها من السلع المُنتجة في الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، استقرت أسعار النفط الخام بعد سحب فتيل التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبلغ سعر برميل خام برنت حوالي 65 دولاراً أمريكياً. وفيما تردد قطاع الزراعة حول تأثيرات الاتفاقية التجارية، تمكّن النفط الخام من العثور على عرض صغير. ويحيي ذلك الآمال بدور المنهجية الأكثر تصالحية بين أكبر اقتصادين في العالم في المساعدة على تحقيق الاستقرار، وإعادة إحياء النمو والطلب على السلع المتقلبة دورياً مثل النفط.

وأضاف التقرير: ازداد التفاؤل مع القفزة الكبيرة التي حققتها المخزونات الأمريكية من المنتجات ذات الصلة بالنفط. وبالرغم من حقيقة ارتباط هذه الحالة بالسلوكيات الموسمية، إلا أنها أثارت بعض المخاوف بشأن الطلب.

ووجد خام برنت الدعم بعد تسليم نصف مكاسب أكتوبر إلى مطلع يناير. وتشير التوقعات قصيرة الأجل إلى تداولات محدودة النطاق بين 63-68 دولاراً للبرميل، ما يمنع أي تهديد متجدد للإمدادات من الشرق الأوسط خاصة ليبيا. وفي 23 يناير، سيصدر ساكسو بنك توقعاته للربع الأول من العام بعنوان «التحولات الكبيرة في المناخ»، حيث يسلط فيه الضوء على عدة أسباب تجعلنا نعتقد بقدرة أسعار برميل خام برنت على الوصول إلى 75 دولاراً أمريكياً في نهاية عام 2020، وفقاً للتقرير.

وأبرز التقرير أن البلاتين تخطى عتبة 1000 دولار للأونصة، ونجح في الوصول إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2016. وحظي ارتفاع الأسعار هذا بدعم البالاديوم الذي أضاف 14% إلى مكاسبه بنسبة 55% خلال عام 2019. وجاء ارتفاع أسعار أونصة البالاديوم نحو 2400 دولار مدفوعاً بقلة العرض وزيادة الطلب على تشديد قوانين الانبعاثات. ومع ذلك، بدأ فرق السعر المتزايد على البلاتين بأكثر من 1350 دولاراً للأونصة باستقطاب عمليات مضاربة لشراء البلاتين بناء على افتراض أن شركات تصنيع السيارات قد تبدأ باستبدال المعدنين.

وذكر أن أسعار أونصة الذهب استقرت في نطاق ضيق نسبياً عند 1550 دولاراً، بعد أن أخفقت في بلوغ عتبة 1600 دولار في 8 يناير. وعلى غرار العام الماضي، نجح المعدن الأصفر حتى الآن بتأمين الدعم في وقت قريب نسبياً بعد الانطلاق إلى مستوى مرتفع جديد.

وأكد أنه ما زال متفائلاً بشأن ارتفاع أسعار الذهب، لكنه توقع فترة ترسيخ مكانة طويلة الأمد قد تؤدي إلى بعض عمليات جني الأرباح وانخفاض أسعار الذهب نحو عتبة الدعم التي تقدر حالياً ب 1535 دولاراً للأونصة تليها 1520 دولاراً للأونصة. ومن غير المرجّح أن يساور القلق أياً من المتفائلين بشأن أسعار الذهب، ما لم تهوِ إلى أقل من مستوياتها المنخفضة في عام 2019 عند 1450 دولاراً للأونصة.