شكرا لقرائتكم خبر عن مـؤشـر دبـي يحلـق إلـى أعلى مستـوى فـي 4 أشهـر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

سجلت الأسهم في جلسة بداية الأسبوع، ارتفاعاً في مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.23%، وسط ارتفاع جماعي في الأسهم القيادية، فيما استقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على تراجع طفيف بنسبة 0.1%، متأثراً بضغوط «أبوظبي التجاري» و«اتصالات».

وشهدت الأسواق، ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث عزز المستثمرون الأجانب غير العرب، مراكزهم المالية في أسهم الشركات المدرجة بأكثر من 151 مليون درهم، وسط تسييل من المستثمر المحلي.

ونشطت التداولات وخاصة في سوق دبي المالي، لتصل إجمالي السيولة في السوقين إلى 409.4 مليون درهم، بتداول 171.3 مليون سهم، نفذت عبر 2979 صفقة، وتوزعت السيولة على 328.6 مليون درهم، بتداول 146 مليون سهم في دبي، فيما شهد سوق أبوظبي 81 مليون درهم، بتداول 25.36 مليون سهم.

تواصلت سلسلة الارتفاعات التي حققها مؤشر سوق دبي المالي للجلسة السابعة على التوالي، حيث صعد أمس، بنسبة 1.23%، مضيفاً 35 نقطة مكاسب، ليغلق عند 2863.09 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 4 شهور تقريباً منذ 16 سبتمبر / أيلول 2019.

وارتفع مؤشر البنوك 1.32%، متفاعلاً مع صعود «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.21% إلى 13.9 درهم، بعدما شهد سيولة قوية نسبياً بلغت 167 مليون درهم، والتي تشكل نصف تداولات السوق تقريباً، كما ارتفع «دبي الإسلامي» 0.70% إلى 5.78 درهم، بتداول 40.36 مليون درهم، بينما تراجع «جي إف إتش» 2.44% إلى 0.801 درهم، بتداول 8.2 مليون درهم، وانخفض «أملاك» 1.05% و«مصرف عجمان» 3.62%.

وصعد مؤشر الاستثمار 2.64%، مدعوماً بارتفاع السهم القيادي في المؤشر «دبي للاستثمار» بنسبة 3.79% إلى 1.37 درهم، بتداول 27.5 مليون درهم، و«سوق دبي المالي» 0.52% إلى 0.961 درهم، بينما تراجع «شعاع» 2.3% إلى 0.85 درهم.

وارتفع مؤشر العقار 1.13%، متفاعلاً مع الارتفاعات التي طالت أسهم القطاع، باستثناء، سهم «الاتحاد العقارية» الذي تراجع 4.29% إلى 0.223 درهم، بتداولات بلغت 7.2 مليون درهم، فيما ارتفعت أسهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.44% إلى 4.23 درهم، بتداول 25.5 مليون درهم، و«إعمار مولز» 0.53%، و«إعمار للتطوير» 1.54%، و«داماك» 0.83%، كما ارتفع «أرابتك» 2.48%، و«ديار» 1.1%.

وانتقلت الارتفاعات إلى قطاع الاتصالات، حيث ارتفع سهم «دو» 2.14% إلى 5.74 درهم، بتداول 5.25 مليون درهم. وغلب التراجع على قطاع التأمين الذي انخفض 0.53%، مع تراجع «سلامة» 0.86%، و«أمان» 5.4% و«دار التكافل» 1.89%.

وفي الخدمات الذي تراجع مؤشرها القطاعي 1.32%، انخفض «تبريد» 1.96% إلى درهمين، بينما تراجع «أمانات» 0.62% إلى 0.8 درهم

وقفز سهم «دي إكس بي إنترتيمنتس» 4.4% إلى 0.190 درهم، بتداول 3.4 مليون درهم، ليرتفع مؤشر السلع 4.15%. وفي النقل، ارتفع «أرامكس» 1.72%، و«الخليج للملاحة» 0.89%، بينما تراجع «العربية للطيران» 1.25%.

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واستقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على تراجع طفيف بنسبة 0.10%، بما يعادل 5.1 نقطة، ليغلق عند مستوى 5173.99 نقطة، وسط تباين واضح في أداء المؤشرات القطاعية.

وانخفض مؤشر البنوك 0.06%، متأثراً بتراجع «أبوظبي التجاري» 0.62% إلى 8.08 درهم، بتداول 23.26 مليون درهم، وسط استقرار «أبوظبي الأول» دون تغيير، بينما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.72% و«رأس الخيمة الوطني» 2.08% و«بنك الشارقة» 0.12%.

وارتفع العقار 0.91%، وسط ارتفاع «الدار العقارية» 0.90% إلى 2.25 درهم، بتداول 14 مليون درهم، بينما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 1.1% إلى 0.458 درهم.

وتراجع مؤشر الاستثمار والخدمات المالية 0.15%، وسط تراجع «إشراق للاستثمار» 0.32% إلى 0.313 درهم، و«الواحة كابيتال» 0.11% إلى 0.939 درهم.

وانخفض الاتصالات 0.36%، مع تراجع سهم «اتصالات» بنفس النسبة إلى 16.52 درهم، بتداول 4.4 مليون درهم.

وانخفض الطاقة 1.1%، وسط تراجع جماعي لأسهم القطاع، حيث انخفض «دانة غاز» 0.33% إلى 0.92 درهم، و«أدنوك للتوزيع» 0.64% إلى 3.12 درهم، و«طاقة» 8.58%.

وانخفض السلع 1.12%، وسط تراجع «أغذية» 4.62% إلى 3.3 درهم، بينما ارتفع «العالمية القابضة» 0.14% إلى 7.11 درهم.

وأظهرت بيانات التداول حسب الجنسيات، تسجيل المستثمرين الأجانب غير العرب، محصلة شراء قوية في السوقين بقيمة 151 مليون درهم، وذلك نتيجة لعمليات شراء ب 184 مليون درهم، وعمليات بيع ب 33 مليون درهم، فيما سجل سوق دبي المالي المحصلة الكبرى بنحو 137 مليوناً، فيما شهد سوق أبوظبي 13.8 مليون. كما سجل العرب والخليجيون محصلة شراء في السوقين بقيمة 4 ملايين درهم، و22 مليون درهم على التوالي.

وسجل المستثمرون المواطنون، محصلة بيع بقيمة 177 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 157 مليوناً، ومبيعات بقيمة 334 مليون درهم.

وتباينت توجهات الاستثمار المؤسسي في السوقين، بعدما سجلت محصلة شراء في أبوظبي ب 4.2 مليون درهم، ومحصلة بيع في دبي ب 8 ملايين درهم، وبلغت مشتريات المؤسسات نحو 243 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتها نحو 247 مليون درهم.