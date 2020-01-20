الناقلات الوطنية تتسلم 25 طائرة بقيمة دفترية 29 ملياراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود



كشفت دناتا للسفريات، عن أبرز وجهات العطلات طلباً خلال عام 2019، كما ألقت الضوء على توقعات الطلب على برامجها في 2020 لقاعدة المسافرين المتنامية في دولة الإمارات.

ففي عام 2019، كانت الوجهات العشر الأكثر شعبية للمسافرين من الإمارات الذين حجزوا مع دناتا للسفريات هي: الإمارات العربية المتحدة (للإقامة)، تايلاند، تركيا، المملكة المتحدة، السعودية، جزر المالديف، إيطاليا، مصر، سويسرا، وأذربيجان. ويتوقع خبراء دناتا للسفريات أن تحافظ هذه الوجهات على مكانتها، حيث أصبح المسافرون من دولة الإمارات أكثر ميلًا إلى المغامرة ومن المرجح أن يغامروا بالمواقع المعتادة التي يختارونها.

تسلمت شركات الطيران الوطنية: «الاتحاد للطيران»، و«طيران الإمارات» و«العربية للطيران» و«فلاي دبي»، 25 طائرة جديدة من شركتي «إيرباص» و«بوينج» لصناعات الطيران خلال عام 2019؛ وذلك وفقاً لبيانات التسليم الصادرة عن الشركتين.

وتصل قيمة الطائرات الجديدة التي تسلمتها الشركات الوطنية الأربع إلى نحو 28.95 مليار درهم، بما يعادل 7.88 مليار دولار؛ وذلك حسب الأسعار الدفترية للطائرات، ودون احتساب تكاليف التجهيزات الداخلية والمحركات وتكاليف التمويل، ودون احتساب الخصومات التي تحصل عليها الناقلات من الشركات المصنعة.

وبحسب البيانات الرسمية، سلمت شركة «بوينج» 12 طائرة لـ«الاتحاد» و«فلاي دبي»، فيما سلمت «إيرباص» 13 طائرة لـ«الاتحاد» و«الإمارات» و«العربية» خلال العام الماضي. وتصدرت «الاتحاد للطيران» الشركات الوطنية؛ من حيث عدد التسليمات الجديدة من «إيرباص» و«بوينج»، بنحو 15 طائرة جديدة؛ حيث استلمت 11 طائرة «بوينج 787 دريملاينر»، موزعة بين 3 طائرات «787-10» و8 طائرات «787-9» بينما تسلمت من شركة «إيرباص» 4 طائرات جديدة.

وواصلت «طيران الإمارات» تسلم طائراتها من طراز «A380»؛ حيث أضافت 6 طائرات من هذا الطراز إلى أسطولها خلال العام الماضي، وبذلك يتبقى 8 طائرات من الطراز، سوف تتسلمها الناقلة من ضمن طلبيتها المعدلة، بينما لم تتسلم أي طائرة من شركة «بوينج».

وتسلمت «العربية للطيران» خلال العام الماضي 3 طائرات جديدة من شركة «إيرباص» من طراز «A321 نيو»، وهي جزء من اتفاقية تأجير تمويلي لست طائرات من طراز إيرباص (A321neo Long Range) مع شركة التمويل «Air Lease Corporation» التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها.

ومع توقف تسليمات طائرات «بوينج 737 ماكس» خلال عام 2019، لدواعي الآمن والسلامة، لم تتسلم «فلاي دبي» سوى طائرة واحدة من شركة «بوينج».

وأظهرت بيانات «بوينج» و«إيرباص» أن «العربية للطيران» و«طيران الإمارات» سجلتا 3 طلبيات جديدة خلال نوفمبر تتضمن 200 طائرة، منها 120 طائرة للعربية للطيران من «إيرباص»، فيما طلبت «الإمارات» 80 طائرة جديدة تتضمن تعديل طلبية سابقة، موزعة بين 30 طائرة «بوينج» و 50 طائرة «إيرباص».