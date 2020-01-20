شكرا لقرائتكم خبر عن بكين توافق على مشروعات بـ 195 مليـار دولار فـي 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مسؤولة باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين في مؤتمر صحفي أمس الأحد: إن الصين ستتفاوض مع الشركات الأمريكية، وتزيد وارداتها من السلع والمنتجات الأمريكية وفقاً لمبادئ السوق.
وأضافت منج وي المتحدثة باسم اللجنة أن لدى الولايات المتحدة منتجات عالية الجودة في قطاعات الطاقة والسلع المصنعة والزراعة والرعاية الصحية والخدمات المالية.
وتابعت أن الصين ستزيد مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين مقابل خفض الولايات المتحدة جزءاً من الرسوم الجمركية بموجب اتفاق تجارة أولي.
وقالت اللجنة: إنها وافقت على 157 مشروعاً لاستثمارات في الأصول الثابتة في 2019 بقيمة إجمالية 1.33 تريليون يوان (195 مليار دولار).وقال ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني، والذي وقع الاتفاق التجاري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي: إن الاتفاق لن يؤثر في «مصالح أطراف ثالثة» في إشارة على ما يبدو للصفقات المبرمة مع موردين آخرين للسلع الزراعية، ومنهم الاتحاد الأوروبي.
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