فنادق الشارقة تسجل حراكاً سياحياً مميزاً خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ممدوح صوان

طوت فنادق إمارة الشارقة، عاماً آخر من الإنجازات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال عام 2019، حيث واصلت استقبال الوفود السياحية من دول العالم كافة، خاصة دول أوروبا الشرقية والدول الخليجية، التي احتلت النصيب الأكبر من الإشغال، وكان للعدد الكبير من الفعاليات والمؤتمرات التي نظمت في الشارقة، وفي مختلف إمارات الدولة، الأثر الكبير في التعويض عن تراجع بعض الأسواق والسياحة العالمية بشكل عام.

أكد مديرو وخبراء في القطاع الفندقي أن عام 2019 سجل حراكاً سياحياً متميزاً، ساهم في تعزيز مكانة الدولة عالمياً، وسط توفر البنية التحتية الفاخرة والمرافق الترفيهية التي أسهمت في تسجيل هذا الأداء الإيجابي.

وأشاروا إلى أن القطاع السياحي شهد إقبالاً كبيراً من السياح الأوروبيين والخليجيين، إلى جانب الروس والهنود والصينيين، فضلاً عن ارتفاع الطلب من السياحة الداخلية، الأمر الذي رفع من إشغال الفنادق.

تخفيض الأسعار

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وقال نجيب غوشة، المدير العام الجديد لفندق «راديسون بلو الشارقة»: «سجلنا مع اختتام العام الماضي 2019 معدلات إشغال جيدة توازي نتائج عام 2018، رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع السياحي في العالم والأوضاع الاقتصادية التي مرت بدول العالم كافة، حيث واصلت الحجوزات تذبذبها من موسم إلى آخر رغم قيام معظم الفنادق بتخفيض الأسعار من دون إهمال الجودة، مشيراً إلى أن مواسم الأعياد في الفندق شهدت إشغالاً حافلاً، حيث تم تنظيم العديد من الفعاليات التي تناسب الجميع، والعائلات.

وأضاف أن المؤتمرات والمعارض والزيارات الرسمية في إمارة الشارقة، ساهمت في استقطاب المزيد من رجال الأعمال والزوار، أثرت جميعها في معدلات الإشغال لدينا».

وأضاف غوشة، إن سوق السياحة من دول أوروبا الشرقية كان لها النصيب الأكبر من حجم الإشغال على مدار العام، إضافة لنمو السياحة الداخلية في الإمارات.

وقال ممدوح الحكيم، مدير عام فندقي «ذي أكت» و«72»، إن الفنادق في إمارة الشارقة قدمت خلال العام الماضي عروضاً مميزة لتنشيط القطاع، تضمنت حسومات على أسعار الحجوزات، إضافة إلى ليالٍ مجانية وتسهيلات كبيرة، ضمن مجموعة من الخطوات لتنشيط الحركة القطاع، سواءً للسياحة الداخلية، أو الإقليمية، والعالمية.

وأضاف الحكيم، قائلاً: «استقطبت الفنادق خلال العام الماضي 2019، النزلاء من الأسواق المحلية والخليجية، إضافة إلى النزلاء من أسواق أوروبا، وقامت بعض الفنادق بطرح عروض ترويجية وتسويقية بالاتفاق مع شركات الطيران العاملة في الإمارة، تهدف من خلالها إلى استقطاب العدد الأكبر من السياح العرب والأجانب، خاصة من العائلات الخليجية، خاصة من السعودية وعمان التي تعد ضمن الأكثر إنفاقاً والأكثر من حيث عدد الليالي الفندقية».

وأشار إلى أن الفعاليات التي أقيمت في الشارقة ساهمت في استقطاب السياح وتعويض التراجع السياحي العام في مختلف دول العالم، إلى جانب تطوير مناطق الجذب، والمتنزهات الترفيهية المختلفة، في تعزيز معدلات الإشغال.

الأحداث والمعارض

وقال أمين دقاق، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة لمجموعة «روتانا» للفنادق، إن فنادق المجموعة في الدولة حققت أداءً إيجابياً خلال العام الماضي، إلى جانب إقبال كبير من السياحة الداخلية، والأوروبية، والخليجية، بشكل رئيسي، وإنه في ظل انتعاش الحركة في قطاعي الأعمال والترفيه بالدولة، حقق قطاع الضيافة الذي يعد أحد أسرع القطاعات نمواً في الإمارات، أداءً جيداً في عام 2019، إذا ما أخذنا في الاعتبار الظروف الإقليمية والعالمية، إضافة إلى عدد الفنادق الجديدة التي دخلت سوق الضيافة ذلك العام.

وأشار دقاق إلى أن الأحداث والمعارض التي نظمت من قبل الجهات الحكومية ودوائر السياحة بالدولة، كانت السبب الرئيسي في دعم أداء قطاع الضيافة في 2019، حيث شهد القطاع الفندقي زيادة في فترة إقامة مسافري الأعمال للدولة، وأرجع الأمر إلى افتتاح وجهات سياحية وترفيهية جديدة في الدولة، حيث باتوا يدخلون أياماً إضافية لرحلتهم، لاستكشاف هذه الوجهات، لافتاً إلى أن الإمارات ستشهد زيادة في نسبة المسافرين بغرض الترفيه إلى الدولة، وأن الأسواق الرئيسية كألمانيا، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والهند، والصين، ستستمر في قيادة الأسواق المصدرة للسياح إلى دولة الإمارات، الأمر الذي يعزز من مكانة الدولة، على خريطة السياحة العالمية.