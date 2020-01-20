تعديلات تتضمن برامج جديدة للتقاعد في «دبي المالي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

قالت سلطة دبي للخدمات المالية إن القانون رقم 3 لعام 2020، يشمل تعديلات تشريعية (تضمنتها الورقة الاستشارية رقم 128) على قانون عام 2004، وتركز التعديلات على وضع نظم وأطر لتنظيم برامج تقاعد جديدة لخطة مدخرات الموظفين في مكان العمل في مركز دبي المالي العالمي.

وفي رد على سؤال من ”الخليج 365” حول طبيعة التعديلات التي تضمنها القانون الجديد، قال متحدث من سلطة دبي للخدمات المالية، إن التعديلات الأساسية (التي دخلت حيز التنفيذ يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2020) تضمنت طرح خدمتين ماليتين جديدتين، الأولى تتمثل في تشغيل برامج مدخرات تقاعدية للموظفين، أما الثانية فتتمثل في العمل على إدارة هذه البرامج.

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وقال إن هذه الخطوة كانت على جانب كبير من الأهمية لضمان التنظيم والتشريع الكافيين لهذه البرامج ولمن يديرونها، بما يأخذ تماماً في الاعتبار مسؤولياتهم تجاه المستفيدين من هذه البرامج وهم الموظفون.

وبموجب القانون الجديد يكون مشغل برنامج مدخرات الموظفين التقاعدية مسؤولاً عن نزاهة وحوكمة إدارة البرنامج، ويسند المشغل مهام الإدارة ويفوضها لمدير البرنامج، ويتولى المدير تفاصيل الإدارة اليومية للبرنامج.

ويتوجب على المشغل تعيين استشاري متخصص يقدم التوصيات حول الخيارات الاستثمارية التي سيوفرها البرنامج. ويتطلب نظام سلطة دبي للخدمات المالية أن تكون هذه الخيارات مناسبة للأهداف الأساسية ولمستوى المخاطرة المقبول لأعضاء البرنامج (الموظفين). وأوضح قائلاً إن هذا يعني أن تكون هناك خيارات تناسب الموظف الذي لا يرغب كليا في المخاطرة، وعليه فإن خيار حماية رأس المال أساسي بالنسبة إليه، كما يجب أن يتضمن خيارات تناسب الموظف الذي يرغب في خيارات استثمارية متوافقة ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال إن قواعد السلطة تتطلب توفير معلومات مناسبة للموظفين، بما في ذلك الرسوم والتكاليف التي سيواجهونها لكل خيار استثماري ضمن البرنامج، ولفت إلى أن التكلفة جزء مهم لتحديد مستوى نجاح البرنامج في توفير القيمة للأعضاء المشاركين، ويفرض نظام السلطة أن توفر للرسوم والتكاليف قيمة جيدة للأعضاء، كما أنها لا يمكن أن يتم رفعها فعلياً من دون الحصول على موافقة السلطة.