«وول ستريت» تستعد لمكاسب قياسية جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

بعد أن أنهت الأسهم الأسبوع الماضي على رقم قياسي جديد هو الأول منذ أغسطس /آب الماضي، تستعد بورصة وول ستريت في نيويورك لكسب المزيد رهاناً على نتائج الشركات التي فاقت التوقعات حتى الآن.

فبعد أن غابت منغصات مفاوضات التجارة بين بكين وواشنطن بتوقيع الاتفاقية الأولية هدأت عاصفة المخاوف والتكهنات التي عرقلت انطلاقة الأسهم بشكل حر نتيجة مخاوف قد تسفر عنها مؤشرات ضعف الأداء خاصة في الاقتصاد الأمريكي. ولا تزال هناك مخاوف من أن تنعكس الاتفاقية سلباً على العلاقة بين أحد الطرفين الموقعين عليها والاتحاد الأوروبي.

الزخم الذي يدفع الأسهم بقوة ولا يزال هو أرباح الشركات التي فاقت توقعات المحللين حتى الآن بنسبة تصل إلى 70%، وهناك ثلة من الشركات المدرجة على مؤشر «إس أند بي 500» ينتظر أن تكشف عن نتائج عملياتها للربع الأخير من العام الماضي في أسبوع مكون من أربعة أيام تداول بسبب عطلة اليوم الاثنين بمناسبة عيد مارتن لوثر كنج.

ويتابع المستثمرون في نتائج الشركات ما إذا كانت نسب الأرباح التي يتم الإعلان عنها تتناسب مع المكاسب التي تحققها الأسهم سريعاً بعد أن بلغ مكرر ربحية بعض الأسهم 18.5، وبلغت المؤشرات أرقاماً قياسية بدأت تزرع الشكوك في نفوس المستثمرين.

وقال جوناثان غولوب المحلل الاستراتيجي لدى مجموعة «كريديه سويس» إن نتائج الربع الأخير قد تشكل منعطفاً في قضية أرباح الشركات التي كان أداؤها ضعيفاً عام 2019. وقد تسببت أرباح شركات الطاقة في انخفاض متوسط ربحية الشركات المدرجة على مؤشر «إس أند بي 500» بواقع 1.9%. ومن أبرز الشركات التي تعرض نتائجها هذا الأسبوع شركة «أي بي إم» و«إنتل» في قطاع التقنية و«جونسون أند جونسون» و«بروكتر أند جامبل» و«أميريكان إكسبريس».

ويلقي الرئيس ترامب كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي غداً الثلاثاء، وسط تحذيرات من شقاق محتمل في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، نتيجة الضغوط الأمريكية لتسويق منتجات محددة للقارة والتهديد بفرض تعرفات جمركية في حال عدم التوافق.

ويتلقى السوق عدداً من التقارير الاقتصادية من أبرزها تقرير مبيعات البيوت يوم الأربعاء وتقرير المؤشرات القيادية يوم الخميس وتقرير مديري المشتريات في قطاعي الخدمات والتصنيع يوم الجمعة.

واللافت في نتائج الشركات أمران، أولهما أن القيمة السوقية لعمالقة التقنية ومكاسبها في صعود مستمر بينما يتعرض هامش ربحيتها لضغوط كبيرة ما دفعها لخفض توقعات النمو في عائداتها. أما الثاني فهو انخفاض عائدات شركات الطاقة الذي كان كبيرا خلال عام 2019.

وقد يستمر زخم الأسهم في المدى القريب خاصة أن المستثمرين لم يستوعبوا كامل تفاصيل لعبة الأرباح حتى الآن.

بقي أن نقول إن محاكمة ترامب وعزله ليسا في حسابات الأسواق إلا أن قوى السوق تتابع مجرياتهما تحسباً لأي تغيير قد يطرأ.