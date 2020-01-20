شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة أستراليا تعتزم دعم السياحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الحكومة الأسترالية أمس الأحد، إنها ستقدم دعماً مالياً لقطاع السياحة في البلد والذي تضرر بشدة بسبب حرائق الغابات التي استعرت لفترة طويلة، في حين يشكو أصحاب الأعمال من إلغاء حجوزات الأشهر المقبلة.

وقال توني كوبينز مالك شركتي سياحة في جزيرة الكنغر بأستراليا: «توقف الناس عن المجيء»، مضيفا أنه تلقى إلغاءات لشهري فبراير/شباط، ومارس/آذار.

(رويترز)

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