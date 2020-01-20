ترشيحات من 17 دولةللمشاركة في جوائز «ستيفي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلنت جوائز «ستيفي» العالمية،عن استقبال ترشيحات للمشاركة في الجائزة من أكثر من 17 دولة استهدفتهم الجائزة على مستوى الشرق الأوسط، كما أعلنت أن يوم الأربعاء 22 الجاري آخر يوم للتسجيل في الجائزة، بعدما قامت بتمديد موعد تقديم الطلبات للجائزة من قبل، بعدما حظيت الجائزة بإقبال كبير من المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، من كافة الفئات والأحجام والأفراد المبتكرين، الراغبين في التنافس على الابتكار والإبداع والتميز في الأداء في مجال العمل.

وقال محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، راعي الجائزة، في دورتها الأولى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا:تحرص غرفة التجارة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، في دعم التكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار، وتسهم الجائزة وبالتعاون مع غرفة التجارة في تعزيز الإبداع والابتكار، وتوطيد أواصر التعاون المحلي والإقليمي والعالمي، لافتاً إلى أن الغرفة تحرص دائماً على تقديم صورة مشرفة تعزز مكانة الإمارة، مؤكداً أن الغرفة ومن خلال جوائز «ستيفي» الشرق الأوسط، تحرص على المساهمة في دعم وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارة، مضيفاً لاقت الجائزة اهتماماً واسعاً في جميع الحملات الترويجية التي تم تنظيمها محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما استقطبت الجائزة اهتمام المشاركين في دورتها الأولى المستهدفة دول الشرق الأوسط، ما يؤكد تضافر جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة.

وأشار النعيمي إلى أن لجان التحكيم ستبدأ أعمالها في تقييم الترشيحات واختيار الفائزين، عقب نهاية يوم 22 يناير وهو موعد إغلاق باب التسجيل، على أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة«ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 19» فبراير المقبل، لافتاً إلى أنه تحدد السبت 21 مارس 2020 موعد حفل التكريم، وتوزيع الجوائز الذهبية والفضية والبرونزية على الفائزين.