شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات دبي الوطني» يسعى للاستحواذ على قطعة أرض والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها، إن بنك الإمارات دبي الوطني، يسعى إلى الاستحواذ على قطعة أرض غير مطورة في مركز دبي المالي العالمي أو بيعها.وأوضحت المصادرأن الأرض التي تبلغ قيمتها نحو 70 مليون دولار، استخدمت ضماناً لتأمين قرض لرئيس مجلس إدارة «مجموعة الجابر»، مشيرة إلى أن شركة الرحاب العقارية، إحدى الشركات التابعة للجابر، تخلفت عن سداد رهن يتعلق بالأرض. (بلومبيرج)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الإمارات دبي الوطني» يسعى للاستحواذ على قطعة أرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.