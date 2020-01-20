تفاهم ورشة حكومة دبي و«تويوتا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

وقعت ورشة حكومة دبي مذكرة تفاهم مع شركة الفطيم تويوتا بهدف صيانة أسطولها من مركبات تويوتا. وتوضح الاتفاقية الموقعة الالتزام المشترك لكلا الطرفين المتمثل في ضمان تسليم مركبات آمنة، وتقديم خدمات رائدة في إمارة دبي وذلك بما يتوافق مع أهداف خطة دبي 2021.

وقال فهد أحمد الرئيسي، نائب المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي إن مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة الفطيم تويوتا جزء لا يتجزأ من علاقة التعاون المستمرة التي تجمعنا مع الشركة في العديد من مجالات عملياتنا الأساسية.

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