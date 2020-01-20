مجلس «جلفار» يوافق على إعادة هيكلة رأس المال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» خلال اجتماعه في 16 يناير الجاري، على إعادة هيكلة رأسمال الشركة وذلك عن طريق تخفيض رأسمال الشركة المصدر، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة حتى 31 ديسمبر 2019، وذلك بعد الحصول على موافقة مساهمي الشركة وهيئة الأوراق المالية والسلع.

ووافق المجلس أيضاً على زيادة رأسمال الشركة المصدر عن طريق حقوق الإصدار، وذلك بغرض دعم عملياتها ومركزها المالي بمقدار مبلغ التخفيض الذي سيتم الموافقة عليه من قبل مساهمي الشركة.

وستتم زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية وسعر إصدار 1 درهم للسهم الواحد، يتم عرضها على جميع مساهميها الحاليين للاكتتاب فيها على أساس تناسبي مع عدد الأسهم المملوكة لهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مساهميها.

وفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة للقيام بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية للموافقة على إعادة هيكلة رأسمالها.