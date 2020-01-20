مؤتمر «تي.أو.سي» يعود إلى دبي في 2020 خلال أسبوع الإمارات البحري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



يعود مؤتمر «تي. أو. سي. الشرق الأوسط» من جديد إلى دبي هذا العام، حيث سيقام لأول مرة ضمن إطار أسبوع الإمارات البحري في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، أكبر معرض على مستوى العالم.

وكجزء من محفظة مؤتمرات ومعارض «تي. أو. سي» العالمية التي تدعم الموانئ ومحطات السفن كعامل مساعد رئيسي للتجارة البحرية وسلاسل التوريد، سيجمع مؤتمر «تي. أو. سي الشرق الأوسط» بنسخته الخامسة ملاك البضائع وشركات النقل البحري والبري ومشغلي الموانئ، وغيرهم من أصحاب المصلحة والجهات المعنية لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه دول الشرق الأوسط، وشركائها التجاريين الدوليين، بما في ذلك شبه القارة الهندية، وإفريقيا. كما سيستضيف المؤتمر الموردين العالميين الرئيسيين للمعدات والبرمجيات والحلول الرقمية، والأتمتة والحلول الذكية لعمليات الموانئ الحديثة ومحطات السفن واللوجستيات التجارية.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط استثمارات كبيرة في مرافق الموانئ ومحطات السفن الجديدة، والمُحدثة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تبني بعض من أحدث تقنيات الأتمتة والرقمنة في العالم. ومن المتوقع أن تكون أعداد الموانئ في جميع أنحاء المنطقة من بين الأسرع نمواً في العالم على مدار الأعوام القليلة القادمة، وفقاً لشركة تحليلات السوق «دروري»، التي تتوقع نمواً بنسبة 5.1% في حجم تداول الحاويات في موانئ المنطقة من 69 مليون حاوية مكافئة في عام 2018 إلى 89 مليون حاوية مكافئة بحلول العام 2023.

ومن بين الموضوعات الرئيسية التي سيناقشها المؤتمر، استكشاف الآفاق الإقليمية لعمليات الموانئ وشبكات الشحن البحري والتجمعات البحرية، بما في ذلك الدور المتنامي للموانئ ومحطات السفن كمراكز لسلاسل التوريد واللوجستيات التجارية. ومنحت شركة «تي. أو. سي» مؤخراً، جائزة أفضل مشغل للموانئ ومحطات السفن لموانئ أبوظبي، خلال حفل جوائز سيتريد ماريتايم في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا 2019.

وسيجمع مؤتمر «تي. أو. سي. الشرق الأوسط» أبرز مشغلي الموانئ ومحطات السفن لاستكشاف أحدث التقنيات وأفضل الممارسات التشغيلية، وأولويات التمويل وتطوير الأعمال. وكجزء من برنامج المؤتمر، سيكون هناك تركيز خاص على مبادرة «حزام واحد، طريق واحد»، وغيرها من الاستثمارات الحكومية في ممرات وتجمعات بحرية جديدة من المتوقع لها أن تغير مشهد التجارة العالمية.