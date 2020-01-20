شكرا لقرائتكم خبر عن خلل يصيب «واتس آب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
توقف تطبيق «واتس آب» أمس، عن إرسال واستقبال الصور والفيديوهات، فيما يتوقع أن يكون الخلل الذي شمل عدة مناطق في العالم ناتجاً عن صيانة تقوم بها شركة «فيسبوك» المالكة للتطبيق الذي يستخدمه أكثر من 7 مليارات نسمة عبر الهواتف الذكية، والأجهزة المحمولة حول العالم.
وأكد مكتب شركة «فيسبوك» الإقليمي في دبي ل«الخليج» أنه لم يصله تعليق رسمي حتى كتابة الخبر، عن طبيعة العطل الذي أصاب التطبيق، أمس.
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