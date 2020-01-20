غرفة الفجيرة تبحث التعاون مع «أبوظبي للصادرات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

أكد خميس الرولي أمين سر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة حرص الغرفة على التعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات، وأثنى على جهود القائمين بمهامه لدعم القطاعات الاقتصادية، وزيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح منافذ جديدة لها، للحفاظ على المكانة الاقتصادية المتميزة التي تتمتع بها الدولة. والتقى وفد الغرفة خلال زيارة قام بها لمكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية بمحمد سيف السويدي مدير عام الصندوق وسعيد حمد الظاهري مدير عام مكتب أبوظبي لتنمية الصادرات بالإنابة، حيث اطلع والوفد على أهداف المكتب لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية، من خلال توفير الحلول التمويلية المتمثلة بتقديم التمويلات والضمانات للمستورد الخارجي، من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاع العام والخاص الراغب في صادرات السلع والخدمات الإماراتية.

وتم خلال اللقاء بحث إمكانية تنظيم المكتب ورشة عمل في إمارة الفجيرة لإطلاع أصحاب الأعمال والأسرة التجارية على الدور الذي يضطلع به المكتب وما يوفره من مظلة ائتمانية لتشجيع الشركات الوطنية للحصول على فرص تصديرية للمنتجات الوطنية غير النفطية.