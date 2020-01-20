«المركزي»: إجراءات لانكشاف البنوك على الأطراف ذات الصلة

طلب المصرف المركزي من البنوك خصم انكشافاتها على الأطراف ذات الصلة من رأس المال عند تقييم كفاية رأس المال أو تغطية هذه الانكشافات بضمانات. ووفقاً لنظام حوكمة البنوك فإن أي معاملات تدخل فيها البنوك مع أطراف ذات صلة يجب أن تكون منفصلة عن الصلة التي تربطهما، ويجب على البنوك أن تراقب هذه المعاملات، وتتخذ ما يلزم من خطوات لضبط أو تقليل المخاطر المرتبطة بها، وإدارة انكشافاتها للأطراف ذات الصلة بموجب سياسات وإجراءات معيارية.

بموجب نظام الحوكمة يجوز للبنك المركزي أن يضع حدوداً عامة أو على أساس كل حالة على حدة بالنسبة لانكشافات البنوك على الأطراف ذي الصلة، وأن يخصم هذه الانكشافات من رأس المال عند تقييمه لكفاية رأس المال، أو يظل تغطية هذه الانكشافات بضمانات.

وقال البنك المركزي، يجوز للبنوك أن تمنح تسهيلات ائتمانية لأعضاء مجلس إدارتها، وموظفيها، وأقارب أعضاء مجلس الإدارة على النحو الذي يحدده في أنظمته حسبما يتم تعديلها من وقت لآخر، ويجب أن يتم اعتماد التسهيلات الائتمانية الممنوحة للموظفين وأقاربهم من قبل مجلس الإدارة أو إحدى لجانه. كما يجب أن تتم الموافقة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعضو مجلس الإدارة من قبل المجلس بأكمله. وفي جميع الحالات، يجب أن يمتنع عضو مجلس الإدارة عن التصويت على الموافقة على منح التسهيلات الائتمانية حينما يكون هناك تضارب في المصالح في هذا الشأن.