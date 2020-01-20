«ئي مارين» تنتظر موافقة مصر لإصلاح كابل بحري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تنتظر شركة «ئي مارين»، المساهمة الخاصة، المزود الرئيسي لحلول الكابلات البحرية في المنطقة ومقرها دبي، الحصول على تصريح من السلطات المصرية المختصة للمباشرة بإصلاح كابل الإنترنت البحري التابع لشركة «فالكون» الواقع على بعد 26.7 كم من مدينة السويس المصرية.

قال عمر جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ئي مارين» في تصريح خاص ل«الخليج»: إن شركة «فالكون» المالكة للكابل في هذه المنطقة هي أحد عملاء الشركة، أبلغت الشركة الخميس الماضي بانقطاع الكابل، مشيراً إلى أن الوصول إلى موقع الكابل رهن بموافقة السلطات المصرية، وأن سرعة الوصول لموقع الكابل المتضرر تحكمه حالة الطقس وحركة الملاحة البحرية كذلك.

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