شكرا لقرائتكم خبر عن «ئي مارين» تنتظر موافقة مصر لإصلاح كابل بحري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد
تنتظر شركة «ئي مارين»، المساهمة الخاصة، المزود الرئيسي لحلول الكابلات البحرية في المنطقة ومقرها دبي، الحصول على تصريح من السلطات المصرية المختصة للمباشرة بإصلاح كابل الإنترنت البحري التابع لشركة «فالكون» الواقع على بعد 26.7 كم من مدينة السويس المصرية.
قال عمر جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ئي مارين» في تصريح خاص ل«الخليج»: إن شركة «فالكون» المالكة للكابل في هذه المنطقة هي أحد عملاء الشركة، أبلغت الشركة الخميس الماضي بانقطاع الكابل، مشيراً إلى أن الوصول إلى موقع الكابل رهن بموافقة السلطات المصرية، وأن سرعة الوصول لموقع الكابل المتضرر تحكمه حالة الطقس وحركة الملاحة البحرية كذلك.
وأوضح ابن كلبان، أن وقت الإصلاح ربما يستغرق أسبوعاً كاملاً في حال صدور التصريح من السلطات المصرية وحركة الملاحة والطقس الاعتيادية، مشيراً إلى أن المنطقة المذكورة تضم أكثر من كابل إنترنت بحري وفي مثل هذه الحالات يتم تحويل حركة الإنترنت إلى كابلات أخرى.
وعن مدى تأثر حركة الإنترنت في الإمارات بانقطاع كابل «فالكون» في المياه الإقليمية المصرية قال ابن كلبان: إن تقدير حجم التأثر يعود لشركتي «اتصالات» و «دو»، موضحاً أن جميع كابلات الإنترنت البحرية التي تخدم المنطقة تقريباً تخدم الإمارات، لكن المتبع في مثل هذه الحالات هو تحويل الجزء المتضرر إلى كابلات بديلة.
وسعت ”الخليج 365” للحصول على رد من «اتصالات» و «دو» للتعرف إلى حجم تأثر خدمات الإنترنت بانقطاع كابل «فالكون» لكن لم يصلها رد حتى الآن.
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