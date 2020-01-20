«إكسبو الشارقة» يوقع اتفاقية تعاون مع مركز معارض هلسنكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

اختتم مركز إكسبو الشارقة، مشاركته، بنجاح، في «معرض شمال أوروبا للسياحة والسفر ماتكا» الذي أقيمت فعالياته خلال الفترة 15 - 19 يناير/‏ كانون الثاني الجاري، في هلسنكي، بفنلندا، ضمن وفد إمارة الشارقة الذي ترأسته هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، حيث شهدت مشاركة المركز توقيع اتفاقية تعاون مع مركز المعارض في هلسنكي التي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف المهنية بينهما، والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة لدى الجانبين في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات المتخصصة.

وجاءت مشاركة وفد المركز الذي ترأسه سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، في هذا الحدث العالمي الضخم، بهدف الترويج لسياحة الأعمال في إمارة الشارقة، والتعريف بالفعاليات الاقتصادية والثقافية والسياحية التي ينظمها ويستضيفها المركز على مدار العام، حيث تم عقد اجتماعات مع العديد من الجهات المشاركة في المعرض، ودراسة الإمكانات المتاحة لتنظيم فعالياتها في الإمارة، التي تحظى بالمقومات المتنوعة والبنى التحتية والخبرات المتكاملة والتي غدت وجهة عالمية للمعارض والمؤتمرات الكبرى، إلى جانب تسليط الضوء على باقات الدعم التي يوفرها مركز إكسبو الشارقة للعارضين والمشاركين في الفعاليات المختلفة التي ينظمها، من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال استضافة المعارض الإقليمية والدولية، ويوفر شريحة واسعة من الخدمات والمبادرات والتسهيلات التي تجعل من المعارض المتنوعة التي يستضيفها المركز معارض ناجحة.استقطاب المعارض

وأكد سيف محمد المدفع، أن مركز إكسبو الشارقة حرص من وراء مشاركته في المعرض على تسليط الضوء على أبرز الفعاليات والمعارض والأحداث التي تتضمنها أجندة العام2020، ولعل أقربها معرض التعليم الدولي الذي سينطلق في ال22 من يناير/‏ كانون الثاني الجاري، وسيستقطب 120 مؤسسة أكاديمية من مختلف دول العالم، فضلاً عن العديد من المعارض الدولية المتخصصة، في إطار الخطة الاستراتيجية للمركز 2018-2022، والرامية إلى استقطاب المزيد من المعارض المتنوعة إلى إمارة الشارقة، التي غدت مركزاً عالمياً في صناعة المعارض والمؤتمرات وتحظى باهتمام وتقدير عالمي من خلال ما تزخر به من مقومات، مشيراً إلى الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وغيرها من الجهات الحكومية.

اختتم مطار الشارقة مشاركته في معرض ماتكا للسياحة والسفر 2020، الذي أقيم في العاصمة الفنلندية هلسنكي خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير/‏ كانون الثاني الجاري، في إطار جهوده الرامية إلى استهداف أسواق دولية جديدة، وتعزيز مكانة المطار في عالم السياحة والسفر.

وجاءت مشاركة المطار ضمن جناح هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة الذي ضم العديد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع السياحة والسفر في الإمارة. وبحضور عدد من مسؤولي الجهات من القطاعين العام والخاص، حيث سلط المطار الضوء على أحدث الخدمات التي يقدمها للمسافرين ولشركات الطيران، ومستويات الإنجاز في الخطط التوسعية قيد التنفيذ.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «إن معرض «ماتكا» للسياحة والسفر يعتبر منصة مهمة لإطلاع المسؤولين في شركات السياحة والسفر على الخدمات والتسهيلات الكبيرة التي يقدمها المطار لمستخدميه. كما يشكّل كذلك فرصة كبيرة للتواصل وتبادل الآراء مع المسؤولين على المستويين الإقليمي والدولي، حول أفضل الممارسات في مجالات الطيران والسياحة والسفر، حيث تم ترتيب جدول حافل باللقاءات مع المشاركين من مختلف دول العالم لتأسيس وتطوير العلاقات الثنائية».

وأضاف: «استعرضنا خلال هذه المشاركة أحدث الخدمات التي يقدمها المطار للمتعاملين والمسافرين، إضافة إلى المبادرات والمشاريع التي ينفذها بهدف التسهيل على المسافرين والشركاء واستقطاب المزيد من شركات الطيران الإقليمية والدولية إلى مطار الشارقة».

وأشار إلى الدور التكاملي الذي يلعبه مطار الشارقة مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في تحقيق رؤية الشارقة السياحية 2021 الهادفة إلى زيادة التدفقات السياحية من خلال تسخير جميع الإمكانات لاستقطاب السياح من مختلف الأسواق.