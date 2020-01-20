«دناتا» تكشف أكثر الوجهات شعبية في 2019 والتوقعات لـ 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دناتا للسفريات، عن أبرز وجهات العطلات طلباً خلال عام 2019، كما ألقت الضوء على توقعات الطلب على برامجها في 2020 لقاعدة المسافرين المتنامية في دولة الإمارات.

ففي عام 2019، كانت الوجهات العشر الأكثر شعبية للمسافرين من الإمارات الذين حجزوا مع دناتا للسفريات هي: الإمارات العربية المتحدة (للإقامة)، تايلاند، تركيا، المملكة المتحدة، السعودية، جزر المالديف، إيطاليا، مصر، سويسرا، وأذربيجان. ويتوقع خبراء دناتا للسفريات أن تحافظ هذه الوجهات على مكانتها، حيث أصبح المسافرون من دولة الإمارات أكثر ميلًا إلى المغامرة ومن المرجح أن يغامروا بالمواقع المعتادة التي يختارونها.

قالت مسؤولة المنتجات في دناتا للسفريات إيميلي وليامز: لا تزال الإمارات في المقدمة حيث يختار المسافرون في جميع أنحاء الدولة الإقامة في الفنادق ذات المستوى العالمي القريبة منهم، إذ جاءت المنتجعات والشواطئ والجزر والصحراء في المقدمة من حيث شعبيتها، وسوف تحافظ على هذه المرتبة في عام 2020، يعززها الإطلاق المرتقب لمنتجع رويال أتلانتس.

وأضافت: بقيت تايلاند خياراً مفضلاً للسفر الدولي، ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2020. كما تحظى إسطنبول بشعبية كبيرة، ونتوقع أن تجذب المزيد بمناسبة إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 في مايو المقبل. ولا تزال لندن وجهةً جذابة للغاية، في حين تستقطب إسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية مزيداً من الزائرين، بالإضافة إلى الريف الإنجليزي والمدن الأخرى في المملكة المتحدة.

واستطردت إيميلي: السياحة الدينية تدفع بالسفر إلى السعودية التي تشهد تحولاً حديثاً نحو السياحة الترفيهية. كما توفر جبال الألب السويسرية منتجعات تزلج على مستوى عالمي، وتعد جزر المالديف وباكو وجهات قريبة. كما تتميز إيطاليا بعمارتها التاريخية الجميلة. ومن المتوقع أن تستقبل مصر، التي تشتهر بآثارها الخالدة، مزيداً من الزوار في عام 2020 مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

ويتوقع خبراء دناتا للسفريات، وفقاً لاتجاهات الحجز الحالية، أن تحظى روسيا وفيتنام واليابان وسيشل وموريشيوس وسريلانكا بإقبال متزايد من الإمارات.