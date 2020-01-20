شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال " تدرس غدا الثلاثاء آليات النهوض ببحيرة قارون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة الدكتور علي القريعي، رئيس اللجنة، غدا الثلاثاء ، اجتماعًا لبحث آليات النهوض ببحيرة قارون.

وقال الدكتور علي القريعي، رئيس اللجنة، أن الاجتماع يستضيف المهندس أيمن محمود، مدير عام منطقة وادي النيل بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لبحث سبل تطوير بحيرة قارون ، مضيفا أن اللجنة ستناقش آليات النهوض ببحيرة قارون، والفرص المتاحة لمجتمع الأعمال للاستثمار بها، بحضور نخبة من رجال الأعمال.

ومؤخرا بحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع وفد وزارة البيئة، سبل تنمية بحيرة قارون، والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، وتفعيل مشروع استدامة النقل من خلال استخدام وسائل النقل غير الآلي "الدراجات".

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ضم الوفد كلاً من المستشار تامر مصطفى مدير مكتب وزير البيئة، والدكتور محمد بيومى مدير برنامج الطاقة والبيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة، والسيدة غادة أحمدين من برنامج المنح الصغيرة بوزارة البيئة، والمهندس عويس سعيد رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم.

وقال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن اللقاء ناقش سبل تحقيق التوازن البيئى لبحيرة قارون وإزالة التعديات القريبة من البحيرة بوصف جزء من المنطقة محمية طبيعية مضيفاً الى مناقشة كيفية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة.

واستمع محافظ الفيوم لعرض حول آلية عمل مشروع استدامة النقل في مصر وتشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلي (الدراجات) بمدينة الفيوم، وتشجيع استخدام النقل الجماعي بالتعاون مع الجامعة، وإلقاء الضوء على الإجراءات التي تم اتخاذها فى هذا الشأن وأهداف المشروع.