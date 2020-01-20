شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة أنقرة الاقتصادية تتفاقم.. أسعار البندق التركي تقفز من 14 إلى 20 ليرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع تركيا الآن، ارتفاع أسعار البندق في الأسواق المحلية التركية إلى 20 ليرة، وأكد رئيس غرفة الأبلي الزراعية فى تركيا، شرف ترك أوغلو، أن الأسعار قد ترتفع مرة أخرى حال تلاعب المنتجون بالأسواق وقاموا بتخزين البندق لديهم، كما أكد ترك أوغلو أن سعر البندق بالأسواق التركية وصل إلى 20 ليرة بحلول نهاية العام الماضي، ومع زيادة الطلب من الجانب الأوروبي على البندق التركي بجانب ارتفاع الاستهلاك المحلي فتشير المؤشرات إلى أنه من المحتمل أن يصل سعر البندق إلى 22-24 ليرة تركية خلال الفترة القادمة.

وأشار رئيس غرفة الأبلي الزراعية فى تركيا، إلى أن الأسعار لن تنخفض عن تلك الأرقام خلال الفترة القادمة على الإطلاق.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن جمعية الصحة والسلامة المهنية التركية، نشرت تقريرًا عن جرائم العمل لعام 2019، وذكرت فيه أن 1736 عاملا، على الأقل، لقوا حتفهم أثناء ممارسة عملهم، وتوفى 8 عمال نتيجة الأمراض المهنية، و99% من العمال الذين فقدوا حياتهم غير مسجلين باتحاد العمال، حيث أوضحت الجمعية فى هذا التقرير، أن 159 عاملا توفوا في شهر يناير، و127 عاملاً في شهر فبراير، و114 عاملا في شهر مارس، و153 عاملا فى شهر أبريل، و164 عاملا في شهر مايو، و131 عاملا فى شهر يونيو، و178 عاملا فى شهر يوليو، و149 عاملا في شهر أغسطس، و147 فى شهر سبتمبر، و158 في شهر أكتوبر، و129 عاملا فى شهر نوفمبر، و127 عاملا في شهر ديسمبر.

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وذكر موقع تركيا الآن، أنه فى حين أن 1719 عاملا، بما نسبته 98.68% من العمال الذين لقوا حتفهم، غير مسجلين باتحاد العمال، وتوفي 23 عاملا، بنسبة 1.32%، مسجلون باتحاد العمال الأتراك.